A Milli Kadın Voleybol Takımı Kanada'yı 3-0 Mağlup Etti

Hong Kong'ta oynanan FIVB Milletler Ligi 2. hafta 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin yedinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yenerek beşinci galibiyetine imza attı.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki son maçında 18 Haziran Pazar günü saat 12.00'de Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Salon: Hong Kong Coliseum
Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Hae-Yoeun Sung (Güney Kore)
Türkiye: İlkin, Eda, Elif, Ebrar, Aslı, Vargas, Simge (L) (Cansu, Hande, Saliha, Ayça (L), Yasemin)
Kanada: Gray, Maglio, Van Ryk, Howe, White, King, Palermo (L) (Murmann (L), Ogoms, Mitrovic, Livingston)
Setler: 25-15, 25-22, 25-20
Süre: 1 saat 8 dakika
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