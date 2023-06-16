A Milli Kadın Voleybol Takımı Kanada'yı 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Kanada'yı 3-0 Mağlup Etti

16.06.2023 10:16

Hong Kong'ta oynanan FIVB Milletler Ligi 2. hafta 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yenerek beşinci galibiyetini aldı. Filenin Sultanları, son maçta Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Hong Kong'ta oynanan FIVB Milletler Ligi 2. hafta 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

5. GALİBİYETİMİZİ ALDIK

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin yedinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yenerek beşinci galibiyetine imza attı.

SON MAÇ DOMİNİK'LE OYNANACAK

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki son maçında 18 Haziran Pazar günü saat 12.00'de Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Salon: Hong Kong Coliseum

Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Hae-Yoeun Sung (Güney Kore)

Türkiye: İlkin, Eda, Elif, Ebrar, Aslı, Vargas, Simge (L) (Cansu, Hande, Saliha, Ayça (L), Yasemin)

Kanada: Gray, Maglio, Van Ryk, Howe, White, King, Palermo (L) (Murmann (L), Ogoms, Mitrovic, Livingston)

Setler: 25-15, 25-22, 25-20

Süre: 1 saat 8 dakika

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voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Kanada'yı 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı Kanada'yı 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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