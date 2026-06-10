A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda En Fazla Seyahat Edecek - Son Dakika
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A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda En Fazla Seyahat Edecek

10.06.2026 11:32
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Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 7.200 km yol kat ederek en fazla seyahat edecek 9. takım.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, grup maçları için en fazla mesafeyi kateden ekip olacak.

Organizasyon öncesinde Arizona'da kamp yapan milliler; Avustralya maçı için Kanada'nın Vancouver kentine, Paraguay mücadelesi için San Francisco'ya ve ABD karşılaşması için de Los Angeles'a seyahat edecek. İki ülke 3 şehirde maçlara çıkacak milliler, grupta en fazla seyahat edecek takım konumunda.

Milliler 7 bin 200 kilometre yol yapacak

Milliler, D Grubu'nda 3 maç için toplamda 7 bin 200 kilometre yol yapacak. Avustralya maçı için Vancouver'a gidecek milliler, gidiş-dönüş 4 bin kilometre mesafe katedecek.

Paraguay'la San Francisco'da karşılaşacak ay-yıldızlılar, bu maç için de gidiş-dönüş 2 bin kilometre yol yapacak.

Milliler son maçında ise ABD ile Los Angeles'ta karşılaşacak. Milli takım bu mücadele için de toplamda 1200 kilometre mesafe aşacak. 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gidecek A Milli Futbol Takımı, grupta en fazla seyahat edecek ekip konumunda.

Arizona'dan kamp yapan milliler, 3 maç için de uçakla seyahat edecek.

Turnuvada en fazla mesafe katedecek 9. takım Türkiye

Grupta 3 maç için seyahat edecek Türkiye, 48 takım arasında en fazla mesafe kat edecek 9. takım konumunda yer alıyor.

Organizasyonda en fazla mesafeyi 10 bin 110 kilometre mesafeyle Curaçao katedecek. Bu ekibi 9 bin 610 kilometre ile Avusturya, 9 bin 510 kilometre ile Bosna Hersek, 8 bin 990 kilometre ile İngiltere, 8 bin 830 kilometre ile Ürdün, 8 bin 330 kilometre ile Çekya, 7 bin 970 kilometre ile Yeni Zelanda ve 7 bin 540 kilometre ile Japonya takip ediyor. Türkiye, 7 bin 200 kilometrelik mesafeyle bu takımların ardından en fazla yol gidecek 9. takım konumunda.

Grupta en az mesafeyi Paraguay yapacak

Gruptaki rakiplerden Avustralya, San Francisco'da kamp yapıyor. Türkiye maçı için Vancouver'a gidecek takım, ABD ile de Seattle'da oynayacak. Vancouver seyahati için 1450 kilometre yol kat edecek Avustralya, Seattle için de 1100 kilometre gidecek. Takım toplamda 5 bin 100 kilometre mesafe gidecek.

Avustralya, gruptaki son maçında ise Paraguay'la San Francisco'da karşılaşacak. Takım bu maç için kamp bölgesinden otobüsle stada hareket edecek.

Gruptaki takımlardan ABD ve Paraguay, grup maçlarında birer seyahat yapacak. ABD; Paraguay ve Türkiye'yle yapacağı maçları kamp bölgesi olan Los Angeles'ta oynayacak. Turnuvaya ev sahipliği yapan ABD, Avustralya ile Seattle'da karşılaşacak. Takım bu maç için gidiş dönüş toplamda 3 bin 400 kilometre yol yapacak.

Grupta en az mesafe yapacak takım ise Paraguay. San Francisco'da kamp yapan takım, Türkiye ve Avustralya ile oynayacağı maçlara bu şehirde çıkacak. Paraguay tek seyahatini ABD ile oynayacağı maç için Los Angeles'a yapacak. Takım bu seyahat için gidiş-dönüş 1030 kilometre mesafe katedecek.

Paraguay bu seyahat programıyla turnuvada Meksika'nın ardından en az seyahat eden takım konumunda. Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, toplamda 1005 kilometre yol gidecek.

Kaynak: AA

Milli Takım, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda En Fazla Seyahat Edecek - Son Dakika

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