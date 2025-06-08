A Milli Takım, ABD'yi 2-1 Yenerek Galip Geldi

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı ABD'yi 2-1 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Connecticut eyaletinin East Hartford kentindeki Pratt & Whitney Stadyumu'nda TSİ 22.40'ta başlayan mücadelede Panama Futbol Federasyonu'ndan Fernando Moron düdük çaldı. Moron'un yardımcılıklarını Andres Vargas ve Alejandro Camarena üstlendi.

Ay-yıldızlılar mücadeleye " Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız" ilk 11'iyle başladı.

Ev sahibi ABD ise "Matt Freese, Arfsten, Freeman, Richards, Robinson, Johnny, McGlynn, Torre, Tillman, Luna, Agyemang" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Maça hızlı başlayan ABD, henüz 2'nci dakikada öne geçti. Tillman'ın pasıyla sağ tarafta topla buluşan McGlynn'in ceza sahasına yaklaşıp topu içeriye doğru çektikten sonra ceza yayının sağından sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. Ay-yıldızlılar, 18'inci dakikada gole yaklaştı. Sol kanattan hareketlenen Kenan Yıldız'ın ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Arda Güler'in yakın mesafeden şutunda top üstten auta çıktı. A Milli Futbol Takımı, 24'üncü dakikada eşitliği sağladı. Kale önündeki Johnny'nin uzaklaştırmak istediği top Arda Güler'e çarptı ve kaleci Matt Freese'nin sağından ağlarla buluştu: 1-1. Ay-yıldızlılar, 27'nci dakikada öne geçti. Ceza sahası içinin sağ tarafında topla buluşan Oğuz Aydın'ın kale önüne gönderdiği top savunmadan sekerek Kerem Aktürkoğlu'nda kaldı. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayakla yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-2. Karşılaşmanın ilk yarısı A Milli Futbol Takımı'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının ilk 20 dakikalık bölümünde daha etkili pozisyonlar üreten ABD oldu ancak gol sesi çıkmadı. Kalan dakikalarda da gol olmadı ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

BERKE ÖZER VE MUSTAFA ESKİHELLAÇ MİLLİ FORMAYI İLK KEZ GİYDİ

A Milli Futbol Takımı'nın ABD ve Meksika ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen Berke Özer ile Mustafa Eskihellaç ilk kez milli formayı giydi. Berke Özer, ABD ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlarken, Mustafa Eskihellaç da maçın 76'ncı dakikasında oyuna dahil oldu. Bu karşılaşma iki ismin de ilk milli maçı oldu.