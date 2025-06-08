A Milli Takım ABD'yi Yendi! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Takım ABD'yi Yendi!

A Milli Takım ABD\'yi Yendi!
08.06.2025 02:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, ABD'yi 2-1 mağlup ederek galibiyet sevinci yaşadı. Yeni oyuncular mutlular.

Hazırlık maçında ABD'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın üç oyuncusu İsmail Yüksek, Berke Özer ve Mustafa Eskihellaç, galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.

Pratt & Whitney Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulanan oyunculardan İsmail Yüksek, "Öncelikle ülkemizin, daha sonra da sizlerin bayramını kutluyorum. Nice bayramlar diliyorum. Taraftarımızı burada görmek bizim için çok güzeldi. İlk 10 dakika rakibi test etmemiz gerekiyordu. Yaptığımız baskılar biraz yanlış oldu ve bunun sonucunda ilk dakikada gol yedik. Daha sonra rakibi tanımayla yaptığımız baskılardan golü bulduk. Son dakikaya kadar mücadelemizi verdik, tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Buraya gelen taraftarlarımıza iyi maç izlettiğimizi düşünüyorum. Şimdi Meksika maçını düşünmemiz gerekiyor. Hataları azaltmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İsmail, "2026 Dünya Kupası'nda olacağımıza inanıyor musun?" sorusuna, "İnşallah hedefimiz bu. 2026 elemeleri öncesinde hazırlık maçları çok önemli. İlk maçı gayet iyi atlattık, ikinci maçta çalışıp Meksika'ya karşı iyi oynayıp 2026 Dünya elemelerine hazır olmak istiyoruz. Seneye burada olmak istiyoruz. Taraftarlarımızı burada görmek çok güzeldi, yağmurda son dakikaya kadar inanılmaz destek verdiler. Umarım onları gururlandırabilmişizdir." yanıtını verdi.

Berke Özer: "İlk milli maçıma çıktığım için çok mutluyum"

ABD karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giyen kaleci Berke Özer, mutluluğunu dile getirdi.

Berke, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Herkese iyi bayramlar diliyorum. Ülkemize böyle bir bayram hediyesi verdiğimiz için çok mutluyuz. Sanırım ABD'yi deplasmanda ilk kez yendik. Bu ekibin içinde olmaktan çok mutluyum. Aynı zamanda ilk milli maçıma çıktığım için de çok mutluyum. Çok sevinçliyim, hocamıza teşekkür etmek istiyorum bana güvendiği ve şans verdiği için. Elimden geleni yapmaya, iyi değerlendirmeye çalıştım. Çok güzel bir takımımız var, sadece saha içinde değil, saha dışında da çok mutlu olduğumuz bir ekibimiz var. Çok şükür bugün kazandık. İnşallah Dünya Kupası'na da gideriz."

Mustafa Eskihellaç: "Her Türk gencinin hayali olan bir şeyi yaşadım"

A Milli takım formasını ilk kez ABD karşısında sırtına geçiren Mustafa Eskihellaç, "Bunun tarifi yok, çok mutluyum. Her Türk gencinin, memlekete gönül vermiş her gencin hayali olan bir şeyi yaşadım, ilk defa milli formayı giydim. Çok şükür diyorum." dedi.

Bayramın kendisi için "farklı bir tadı" olduğunu aktaran Mustafa, "Emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum, hocamıza çok teşekkür ediyorum şans verdiği için. Dünya Kupası elemeleri öncesinde güzel bir galibiyet aldık, iyi bir rakiple oynadık. İnşallah Avrupa Şampiyonası'ndaki iyi görüntüyü devam ettirip Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz." diye konuştu.

Mustafa, A Milli Takımda istikrar yakalamak istediğinin altını çizerek "Benim de bireysel hedefim inşallah hep milli takım kadrosunun içinde olmak, emek vermek ve bu formayı giyebilmek. İnşallah öyle olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Basın Toplantısı, Milli Takım, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım ABD'yi Yendi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti! Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i elektrik çarptı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası

00:27
İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç Ferdi Zeyrek felakete adım adım gitmiş
İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Ferdi Zeyrek felakete adım adım gitmiş
23:01
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti
22:25
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı
20:50
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti
20:24
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
11:29
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
10:40
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 02:27:27. #7.13#
SON DAKİKA: A Milli Takım ABD'yi Yendi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.