A Milli Takım ABD\'yi Yendi!

Hazırlık maçında ABD'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın üç oyuncusu İsmail Yüksek, Berke Özer ve Mustafa Eskihellaç, galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.

Pratt & Whitney Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulanan oyunculardan İsmail Yüksek, "Öncelikle ülkemizin, daha sonra da sizlerin bayramını kutluyorum. Nice bayramlar diliyorum. Taraftarımızı burada görmek bizim için çok güzeldi. İlk 10 dakika rakibi test etmemiz gerekiyordu. Yaptığımız baskılar biraz yanlış oldu ve bunun sonucunda ilk dakikada gol yedik. Daha sonra rakibi tanımayla yaptığımız baskılardan golü bulduk. Son dakikaya kadar mücadelemizi verdik, tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Buraya gelen taraftarlarımıza iyi maç izlettiğimizi düşünüyorum. Şimdi Meksika maçını düşünmemiz gerekiyor. Hataları azaltmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İsmail, "2026 Dünya Kupası'nda olacağımıza inanıyor musun?" sorusuna, "İnşallah hedefimiz bu. 2026 elemeleri öncesinde hazırlık maçları çok önemli. İlk maçı gayet iyi atlattık, ikinci maçta çalışıp Meksika'ya karşı iyi oynayıp 2026 Dünya elemelerine hazır olmak istiyoruz. Seneye burada olmak istiyoruz. Taraftarlarımızı burada görmek çok güzeldi, yağmurda son dakikaya kadar inanılmaz destek verdiler. Umarım onları gururlandırabilmişizdir." yanıtını verdi.

Berke Özer: "İlk milli maçıma çıktığım için çok mutluyum"

ABD karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giyen kaleci Berke Özer, mutluluğunu dile getirdi.

Berke, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Herkese iyi bayramlar diliyorum. Ülkemize böyle bir bayram hediyesi verdiğimiz için çok mutluyuz. Sanırım ABD'yi deplasmanda ilk kez yendik. Bu ekibin içinde olmaktan çok mutluyum. Aynı zamanda ilk milli maçıma çıktığım için de çok mutluyum. Çok sevinçliyim, hocamıza teşekkür etmek istiyorum bana güvendiği ve şans verdiği için. Elimden geleni yapmaya, iyi değerlendirmeye çalıştım. Çok güzel bir takımımız var, sadece saha içinde değil, saha dışında da çok mutlu olduğumuz bir ekibimiz var. Çok şükür bugün kazandık. İnşallah Dünya Kupası'na da gideriz."

Mustafa Eskihellaç: "Her Türk gencinin hayali olan bir şeyi yaşadım"

A Milli takım formasını ilk kez ABD karşısında sırtına geçiren Mustafa Eskihellaç, "Bunun tarifi yok, çok mutluyum. Her Türk gencinin, memlekete gönül vermiş her gencin hayali olan bir şeyi yaşadım, ilk defa milli formayı giydim. Çok şükür diyorum." dedi.

Bayramın kendisi için "farklı bir tadı" olduğunu aktaran Mustafa, "Emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum, hocamıza çok teşekkür ediyorum şans verdiği için. Dünya Kupası elemeleri öncesinde güzel bir galibiyet aldık, iyi bir rakiple oynadık. İnşallah Avrupa Şampiyonası'ndaki iyi görüntüyü devam ettirip Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz." diye konuştu.

Mustafa, A Milli Takımda istikrar yakalamak istediğinin altını çizerek "Benim de bireysel hedefim inşallah hep milli takım kadrosunun içinde olmak, emek vermek ve bu formayı giyebilmek. İnşallah öyle olur." ifadelerini kullandı.