A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti

2022 Dünya Kupası yolunda 2 kritik maça çıkacak A Milli Takım'da sürpriz bir gelişme yaşandı. A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un ekibine katılan Spezia U19 Teknik Direktörü Tuğberk Tanrıvermiş apar topar kampı terk etti.

"İKİ MAÇLIK ARAMIZA DAVET ETTİK"

Fanatik'in haberine göre; Alman çalıştırıcının pazartesi günü, "Tuğberk Tanrıvermiş kendisi bizimle bir iş birliği düşüncesinin sonucu olarak burada. Kendisini iki maç için ağırlıyoruz. Hamit Altıntop kendisinin daha önce genç milli takımlarda yaptıklarını da göz önünde bulundurarak iki maçlık aramıza davet ettik" şeklindeki açıklaması genç hocayı rahatsız etti. 32 yaşındaki teknik adamın 24 saat görevde kaldıktan sonra kamptan ayrıldığı öğrenildi.