A Milli Takım İzlanda ile 15. Randevusuna Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım İzlanda ile 15. Randevusuna Çıkıyor

Milliler, UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın İzlanda ile karşılaşacak. Önceki 14 maçta 3 galibiyet aldı.

13.10.2024 11:16
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı İzlanda ile 15. randevuya çıkacak.

Milliler, 13'ü resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 14 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 3 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

Yedisi İzlanda'da, 7'si Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 24 gole, Türkiye 14 golle yanıt verdi.

İki takım arasında son olarak 9 Eylül'de İzmir'de oynanan maçı ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı.

İlk randevu 1980'de

İlk olarak 24 Eylül 1980'de, 1982 Dünya Kupası Elemeleri için İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.

Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de ise 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.

İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.

İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.

Son dakika golüyle EURO 2016'ya

İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.

Üç galibiyet de Türkiye'de

A Milli Takım, İzlanda karşısında elde ettiği 3 galibiyetin tamamını Türkiye'de oynanan maçlarda elde etti. Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'de oynadığı 7 maçın 3'ünü kazanırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'da 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0 yenen ay-yıldızlılar, Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini de 1-0 kazandı.

Milli Takım, 9 Eylül'de İzmir'de oynanan UEFA Uluslar B Ligi karşılaşmasını Kerem Aktürkoğlu'nun 3 golüyle 3-1 galip tamamladı.

İzlanda'da 7 maçta kötü tablo

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 7 maçta da galip gelemedi.

Ay-yıldızlı ekip, deplasmanda oynadığı 7 maçta 6 yenilgi alırken, yalnızca 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

İzlanda'da oynanan maçlarda kalesinde 16 gol gören Türkiye, rakip kaleye yalnızca 3 gol atabildi.

Maçlar

Türkiye ile İzlanda A Milli Futbol Takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
24.09.1980İzmirDünya Kupası Elemeleri1-3
09.09.1981ReykjavikDünya Kupası Elemeleri0-2
12.10.1988İstanbulDünya Kupası Elemeleri1-1
20.09.1989ReykjavikDünya Kupası Elemeleri1-2
17.07.1991ReykjavikÖzel1-5
12.10.1994İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri5-0
11.10.1995ReykjavikAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-0
09.09.2014ReykjavikAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-3
13.10.2015KonyaAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-0
09.10.2016ReykjavikDünya Kupası Elemeleri0-2
06.10.2017EskişehirDünya Kupası Elemeleri0-3
11.06.2019ReykjavikAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-2
14.11.2019İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-0
09.09.2024İzmirUEFA Uluslar Ligi3-1
Not: Maç sonuçları, ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım İzlanda ile 15. Randevusuna Çıkıyor - Son Dakika

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