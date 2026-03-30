A Milli Takım Kosova'ya Uçtu
A Milli Takım Kosova'ya Uçtu

A Milli Takım Kosova\'ya Uçtu
30.03.2026 12:31
A Milli Futbol Takımı, Kosova ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın Kosova'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Yoğun yağış altındaki idman, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kosova maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Ay-yıldız futbolcu Merih Demiral, idmanda takımdan ayrı çalıştı.

Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da takip etti.

A Milli Takım kafilesi, saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Priştine'ye hareket edecek.

Milliler, TSİ 19.00'da maçın oynanacağı Fadıl Vokrri Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise yürüyüşün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Kaynak: AA

Antrenman, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Kosova'ya Uçtu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: A Milli Takım Kosova'ya Uçtu - Son Dakika
