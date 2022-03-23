A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Alman basınına konuştu Açıklaması - Son Dakika
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A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Alman basınına konuştu Açıklaması

23.03.2022 15:24
A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Alman basınına konuştu Açıklaması

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın Portekiz'e karşı iyi bir oyun planına sahip olacaklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın Portekiz'e karşı iyi bir oyun planına sahip olacaklarını söyledi.

Kuntz, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, karşılaşmada Portekiz'in favori olduğunu belirtti.

"Ancak şunu söyleyebilirim, Portekiz karşısında iyi bir oyun planımız olacak. Rahatsız edici olacağız." ifadelerini kullanan Kuntz, Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun Türk Milli Takımı'na karşı çok gayret göstermesi gerektiğini, ancak bunun Ronaldo'nun üzerindeki baskıyı azaltmayacağını kaydetti.

Portekiz takımının Ronaldo olmadan daha güçlü olup olmayacağı sorusu üzerine Kuntz, "Ronaldo'nun bu tür karşılaşmalara ne şekilde konsantre olduğunu hafife almayın." uyarısında bulundu.

Milli Takım yetenekli ve duygusal

Bu tür maçlarda sadece kalitenin rol oynadığını aktaran Kuntz, "Bu durum aynı zamda takım ruhu, zihinsel güç, dayanaklık, istek, ve seyircilerle de ilgilidir." dedi.

A Milli Takım'ın özelliklerini anlatan Alman teknik adam, "Çok yetenekli, çok duygusal ve çok sayıda genç oyuncu. Bunun anlamı şudur; bir yandan biraz deneyimsizlik, diğer yandan büyük coşku, özellikle de odaklandığınız ve kendinizi uluslararası ölçekte karşılaştırabileceğiniz müsabakalar için." değerlendirmesinde bulundu.

Kuntz, daha önce Almanya 1. Ligi'nde (Bundesliga) oynayan Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Kabak gibi az sayıda futbolcu dışındaki isimlerin geniş bir kamuoyu tarafından tanınmadığına ilişkin soruya, "Ne demek istediğinizi anlıyorum. Almanya'da sokakta Türk Milli Takımı oyuncularının isimlerini sorsanız, o kadar çok cevap alamazsınız. Ancak Çağlar Söyüncü Freibrug'daydı, Leicester City'de oynuyor. Savunmadaki şefim Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde Atalanta formasıyla Bayer Leverkusen'i saf dışı bıraktı. Feyenoord'un orta saha dinamosu Orkun Kökçü'müz var. Hakan'ı zaten siz söylediniz. Bizim uluslararası deneyime sahip oyuncularımız var. Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü bizim birçok şey yapabileceğimizi biliyor. Bunu kendimiz de biliyoruz." cevabını verdi.

Alman teknik adam, Letonya karşılaşmasından sonra göz yaşlarına hakim olamamasına da değinerek, oradaki duygu yoğunluğunu dışa yansıtmak istemediği için kimsenin görmeyeceği bir yere doğru gitmeye çalıştığını anlatırken, "İnanılmazdı. Daha sonra canlı yayının kaydını izledim. Göz yaşlarım gösterildiğinde, sunucu da ağlamak zorunda kaldı. 'Bir Alman, sadece iki maçtan sonra takımımız için gözyaşı döküyor. Yok böyle bir şey.' dedi. Bu beni gerçekten duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Almanya'da doğan ve şu an Belçika'nın Royale Union Saint-Gilloise takımında forma giyen Deniz Undav'ı izlediklerini de dile getiren Kuntz, özellikle bu yaz oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarında bu oyuncunun milli takım için bir alternatif olduğunu vurguladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Alman basınına konuştu Açıklaması - Son Dakika


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