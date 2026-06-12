A Milli Takım Vancouver'a Geldi - Son Dakika
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A Milli Takım Vancouver'a Geldi

A Milli Takım Vancouver\'a Geldi
12.06.2026 09:10
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası için Vancouver'a ulaştı ve coşkuyla karşılandı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Kanada'nın Vancouver kentine geldi.

Kamp merkezinin bulunduğu Arizona'daki Phoenix Sky Harbor Havalimanı'ndan uçakla, yaklaşık 3 saatlik uçuşun ardından Vancouver Havalimanı'na gelen A Milli Futbol Takımı kafilesi, törenle karşılandı. Türkiye Cumhuriyeti Ottava Büyükelçisi Can Dizdar, Türkiye Cumhuriyeti Vancouver Başkolonsu Cenk Ünal, Konsolos Yardımcısı Uzay Öztürk ve Musqueam yerli halkı adına Kabile Şefi Wayne Sparrow ve müzik topluluğu üyeleri Ay-yıldızlı kafileyi karşıladı. Sparrow, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve kaptan Hakan Çalhanoğlu'na takıma ithafen birer hediye verdi. Havalimanından konaklayacağı otele geçen Ay-yıldızlılar, Türk taraftarlarının coşkulu tezahüratları ve yoğun ilgisi altında binaya giriş yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Vancouver'a Geldi - Son Dakika

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