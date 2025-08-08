A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü maçı için Macaristan'a gitti.
Ay-yıldızlılar, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Macaristan'a konuk olacak. Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da oynanacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Macaristan maçı kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler
Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Abdulsamet Yalçın - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › A Milli Voleybol Takımı Macaristan'a Gitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?