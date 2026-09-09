ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Ben Shelton, Alcaraz'ı yenerek yarı finale çıktı - Son Dakika
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ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Ben Shelton, Alcaraz'ı yenerek yarı finale çıktı

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ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Ben Shelton, Carlos Alcaraz'ı 5 sette yenerek yarı finale çıktı.

ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Ben Shelton, Carlos Alcaraz'ı 5 sette yenerek yarı finale çıktı.

New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam tenis turnuvasının 10. gününde, tek erkeklerde ABD'li Ben Shelton (8) ile geçen yılın şampiyonu İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz (2) karşılaştı.

Arthur Ashe kortunda, 4 saat 28 dakika süren mücadelede Shelton, Alcaraz'ı 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

New York yerel saatine göre gece 03.33'te sona eren mücadele, turnuva tarihinin en geç biten maçı olarak kayıtlara geçti.

Ben Shelton, yarı finalde vatandaşı Frances Tiafoe ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Turnuva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Ben Shelton, Alcaraz'ı yenerek yarı finale çıktı - Son Dakika

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