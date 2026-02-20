ABD Kadın Buz Hokeyinde Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
ABD Kadın Buz Hokeyinde Altın Madalya Kazandı

20.02.2026 00:20
2026 Kış Olimpiyatları'nda ABD, Kanada'yı 2-1 yenerek buz hokeyinde altın madalya aldı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın buz hokeyi kadınlar kategorisinde ABD, altın madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun 13. gününde buz hokeyi kadınlar final maçı, Milano Santagiulia Arena'da yapıldı.

Hilary Knight ve Megan Keller'in attığı gollerle Kanada'yı uzatma periyodunda 2-1 mağlup eden ABD, altın madalyanın sahibi oldu. Gümüş madalyanın sahibi olan Kanada'nın golünü ise Kristin O'Neill kaydetti.

ABD, 1998 ve 2018'in ardından üçüncü olimpiyat şampiyonluğunu yaşadığı buz hokeyi kadınlarda 8. madalyasını kazandı.

Üçüncülük maçında ise İsviçre, İsveç'i 2-1 yenerek bronz madalya elde etmişti.

Kaynak: AA

00:29
SON DAKİKA: ABD Kadın Buz Hokeyinde Altın Madalya Kazandı
