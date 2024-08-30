Abdullah Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 4. madalyasını kazandı

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda çiftler kategorisinde bronz madalya alan milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, oyunlar tarihinde 4 madalyaya ulaşan ilk ve tek Türk sporcu oldu.

Nesim Turan'la birlikte MD 8 sınıfında bronz madalya elde eden milli sporcu, toplamda 2 altın ve 2 bronz madalyaya ulaştı.

Bireysel sınıf 4'te Rio 2016 ve Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Abdullah, ayrıca sınıf 4-5 takımda 2016 Rio'da bronz madalya elde etmişti.

Abdullah, bu başarısıyla Paris 2024'te de yer alan ve şu an için 3'er madalyası bulunan para masa tenisçiler Kübra Korkut, Neslihan Kavas ve para atıcı Muharrem Korhan Yamaç'ı geride bıraktı.

Ayrıca Nesim Turan da Paralimpik oyunlardaki madalya sayısını 3'e yükseltti.???????