Abdullah Yorulmaz ve Milli Takım Altın Madalya Kazandı

8. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda Denizli Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Takımı sporcusu Abdullah Yorulmaz'ın içinde yer aldığı milli takım finalde ABD'yi 154-146 skor ile mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
02-07 Mart 2024 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde yapılan 8. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda Denizli Büyükşehir Belediyespor ve Milli Takım sporcusu Abdullah Yorulmaz büyük bir başarıya imza attı. Öznur Cüre Girdi ve Abdullah Yorulmaz'dan oluşan Makaralı Yay Açık Karışık milli takımımız 1/8 turunda Meksika'yı 147-122, çeyrek finalde İtalya'yı 147-140 ve yarı finalde Hindistan'ı 148-145 mağlup ederek finale yükseldi. Altın madalya maçında ise Amerika Birleşik Devletleri'ni 154- 146 skor ile mağlup eden ay yıldızlılar altın madalyanın sahibi oldu.
İlk tebrik eden Başkan Zolan
ABD'yi yenerek altın madalyaya uzanan Abdullah Yorulmaz ve Milli Takımı tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan oldu. Sosyal medya hesabından "Bu gurur, mutluluk hepimizin" şeklinde bir paylaşım yapan Başkan Zolan, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde yapılan 8. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda Denizli Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Takımı sporcumuz Abdullah Yorulmaz'ın içinde yer aldığı milli takımımız finalde ABD'yi 154 - 146 skor ile mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
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