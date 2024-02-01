Abluka Taraftarlar Grubu, Elazığspor tribünlerinde birleşme çağrısı yapıyor

Spor

Abluka Taraftarlar Grubu, Elazığspor tribünlerinde tek çatı altında toplanma çağrısında bulundu.

TFF 3. Lig 2. Grubun 18. haftasında Turgutluspor'la karşılaşacak olan Elazığspor, bu maça yoğun taraftar desteğiyle çıkmak istiyor. Abluka Taraftarlar Grubu da bu maç için diğer taraftar gruplarına çağrıda bulunarak, "Maraton tribünde tek çatı altında toplanalım" çağrısı yaptı. Açıklamada, "Tüm taraftar gruplarına çağrımızdır. Senelerdir Abluka Grubu olarak, gerek iç sahadaki müsabakalarda, gerek dış sahadaki deplasman müsabakalarında, hiçbir zaman gönülden bağlı olduğumuz canımız, kanımız olan Elazığspor'umuzu yalnız bırakmadık, bırakmayacağız da. Bu hafta oynayacağımız Turgutluspor müsabakası büyük önem arz etmektedir. Biz Abluka Grubu olarak her zaman Elazığspor için elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu yıllardır söylüyoruz. Gelin şahsi meselelerimizi bir kenara koyalım, bütün pankartları indirip maratonun ortasında tek çatı altında toplanalım. Şampiyonluk havasına girelim. Gün birlik günüdür" denildi. - ELAZIĞ