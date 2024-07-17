Acun Ilıcalı\'dan "Fenerbahçe\'nin şampiyonluğu mu, Hull City\'nin Premier Lig\'e çıkması mı?" sorusuna olay yanıt

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Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan kabile, ilk kez görüntülendi

Fenerbahçe Asbaşkanı ve Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Fenerbahçe ile Hull City arasında perşembe günü oynanacak hazırlık maçı için konuştu.

"ALLAH BANA NASİP ETTİ"

Fenerbahçe ve Hull City arasındaki mücadele için konuşan Ilcalı, "Maçımız Fenerbahçe ile, orada da asbaşkan pozisyonundayım. Çok sık olabilecek bir şey değil dünyada. Ama ne kadar güzel bir şey. Şükrediyorum, Allah bana böyle bir gün nasip etti. Çocukluğumun aşkı ile sahip olduğum takım buluşuyor. Çok güzel duygular içerisinde izleyeceğim. Kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

"İKİSİNİ DE İSTİYORUM"

Ilıcalı, "Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğunu mu tercih edersiniz, Hull City ile Premier Lig'e çıkmayı mı?" sorusuna, "Bu şuna benziyor, iki evladın var, hangisini daha çok seversin gibi oldu! Bu soru hiç eğlenceli değil, ikisini de istiyorum" yanıtını verdi.

"8-9 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Hull City'nin transfer politikası hakkında da konuşan Ilıcalı, "Hull City için 8-9 transfer yapacağız. Tim Walter'ı transfere boğacağız. Eksiklerimiz var, Fenerbahçe maçı büyük gurur ama asla ölçü değil. Fenerbahçe maçı ile ilgili hocamıza güveniyoruz. Eminim ki güzel bir gün olacak. Fenerbahçe'nin güçlü bir rakibe, Hull City'nin ise sağlam bir test etmeye ihtiyacı var. Gerçek bir test olacağını düşünüyorum" dedi.