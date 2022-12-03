Dünya Kupası'na verilen arada Antalya'da çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile hazırlık maçı oynadı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Trabzonspor, Trezeguet'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla bitti. Hull City'nin beraberlik golünü ise 71. dakikada milli futbolcu Ozan Tufan penaltıdan kaydetti.
Trabzonspor bir sonraki hazırlık maçında 7 Aralık Çarşamba günü Crystal Palace,10 Aralık Cumartesi günü de Kocaeli'de Kasımpaşa ile mücadele edecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor ile Hull City, hazırlık maçında yenişemedi: 1-1 - Son Dakika