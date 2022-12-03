Trabzonspor ile Hull City, hazırlık maçında yenişemedi: 1-1 - Son Dakika
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Trabzonspor ile Hull City, hazırlık maçında yenişemedi: 1-1

03.12.2022 18:27
Trabzonspor ile Hull City, hazırlık maçında yenişemedi: 1-1

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede bordo-mavililerin golünü Trezeguet atarken, İngiliz ekibinin golünü ise penaltıdan Ozan Tufan kaydetti.

Dünya Kupası'na verilen arada Antalya'da çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile hazırlık maçı oynadı.

OZAN TUFAN BERABERLİĞİ GETİRDİ

Karşılaşmanın 4. dakikasında Trabzonspor, Trezeguet'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla bitti. Hull City'nin beraberlik golünü ise 71. dakikada milli futbolcu Ozan Tufan penaltıdan kaydetti.

SIRADAKİ RAKİP CRYSTAL PALACE

Trabzonspor bir sonraki hazırlık maçında 7 Aralık Çarşamba günü Crystal Palace,10 Aralık Cumartesi günü de Kocaeli'de Kasımpaşa ile mücadele edecek.

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Trabzonspor, Hull City, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor ile Hull City, hazırlık maçında yenişemedi: 1-1 - Son Dakika
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