Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship 29. hafta mücadelesinde sahasında Swansea City'i ağırladı. The MKM Stadium'da oynanan mücadele Hull City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Tom Eaves ve 17. dakikada Lewis-Potter kaydetti. Acun Ilıcalı, satın aldığı Hull City'le üst üste 3. galibiyetini alırken teknik direktör Şota Arveladze ise ilk maçında sahadan 3 puanla ayrıldı.
Hull City bu galibiyetle puanını 32'ye çıkardı ve 18.sıraya yerleşerek maç fazlasıyla küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti.
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