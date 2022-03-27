Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı - Son Dakika
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Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı

27.03.2022 10:51
Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı

Adana'da bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında koşu düzenlendi.

Adana'da bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında koşu düzenlendi.

Tarihi Büyüksaat önünden başlayan 10 kilometrelik koşuya, yaklaşık 1000 sporcu katıldı.

Rengarenk taç ve şapkalar takan sporcular, Seyhan ve Fuzuli caddeleri ile Kasım Gülek ve Özdemir Sabancı bulvarlarını takip ederek Merkez Park'taki bitiş çizgisine ulaştı.

Yarışmayı, kadınlarda Anna Lopez birinci, Burcu Çinçin ikinci ve Bahar Özaçar üçüncü olarak tamamladı.

Erkeklerde ise Koray Het birinci, Mesut Akpınar ikinci ve Hamit Ökten üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı
Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı
Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı
Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı

YORUMLAR
500
Karnavala gelip kebap ve şırdana akın ettiler... Adanalı esnafın yüzü güldü Karnavala gelip kebap ve şırdana akın ettiler... Adanalı esnafın yüzü güldü Adana'nın horozu da kebap yiyor Adana'nın horozu da kebap yiyor

Portakal, Seyhan, Kasım, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı - Son Dakika
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