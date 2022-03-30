Adana Demirspor'a 20 metrelik kebap ziyafeti - Son Dakika
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Adana Demirspor'a 20 metrelik kebap ziyafeti

30.03.2022 17:07

- Adana Demirspor'a 20 metrelik kebap ziyafeti Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un futbolcularına ve çalışanlarına 20 metrelik boru kebabı hazırlayıp ikramda bulundu.

- Adana Demirspor'a 20 metrelik kebap ziyafeti

ADANA - Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un futbolcularına ve çalışanlarına 20 metrelik boru kebabı hazırlayıp ikramda bulundu.

Adana Demirspor, 4 Nisan'da Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün öğle saatlerinde yaptıkları idmanla günü tamamlayan futbolcular, antrenman sonrası 20 metrelik kebap ziyafetinde bir araya geldi.

Kentte kaburga etinden yaptığı kebapla meşhur Yaşar Aydın, mavi-lacivertli takıma 50 kilo etin kullanıldığı 20 metrelik boru kebabı ikramında bulundu. Kulüp personeli ve ailelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte antrenman sonrası bir araya gelen mavi-lacivertli futbolcular, Adana kebabı ziyafeti çekti.

Adana Demirspor'a 20 metrelik kebap ziyafeti
Adana Demirspor'a 20 metrelik kebap ziyafeti
Adana Demirspor'a 20 metrelik kebap ziyafeti

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor'a 20 metrelik kebap ziyafeti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demirspor'a 20 metrelik kebap ziyafeti - Son Dakika
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