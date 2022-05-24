Adana Demirspor'dan Balotelli'nin milli takıma çağrılmamasına sitem - Son Dakika
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Adana Demirspor'dan Balotelli'nin milli takıma çağrılmamasına sitem

24.05.2022 09:09
Adana Demirspor'dan Balotelli'nin milli takıma çağrılmamasına sitem

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, sosyal medya hesabından İtalyan golcü Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na çağrılmamasının ardından, "Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na seçilmeyişini hayretle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, sosyal medya hesabından İtalyan golcü Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na çağrılmamasının ardından, "Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na seçilmeyişini hayretle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

26 sene sonra Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor, ligi 55 puan toplayarak 9. sırada tamamladı. Takımın İtalyan golcüsü Mario Balotelli de bu sezonu 31 maçta 18 golle tamamladı ve sezonda gol krallığında aynı gol sayısını yakalayan Hatayspor forveti Ayoub El Kaabi ile beraber 2. oldu.

Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na çağrılmamasının ardından Adana Demirspor Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 'Ne Zaman?' başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kariyerinin en golcü ikinci sezonunu geçiren, Türkiye'deki tutumu ve performansı ile örnek olan Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na seçilmeyişini hayretle karşılıyoruz ve soruyoruz; Şimdi değilse, ne zaman" ifadelerine yer verildi.

(Umutcan İşledici - İHA)

Adana Demirspor'dan Balotelli'nin milli takıma çağrılmamasına sitem
Adana Demirspor'dan Balotelli'nin milli takıma çağrılmamasına sitem
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Kaynak: İHA

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