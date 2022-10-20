Kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 Ekim'de Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda kendi sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK'yı 5-0 yenerek 4. tura yükselen mavi-lacivertliler, dün başladıkları Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Adana spor haberleri: Adana Demirspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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