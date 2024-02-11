Adanaspor, Tuzlaspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Adanaspor, Tuzlaspor'u 2-1 Yendi

Adanaspor, Tuzlaspor\'u 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor, sahasında Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Tuzlaspor'un golünü Mehmet Coşkun atarken, Adanaspor'un gollerini Fernandes (penaltıdan) ve Fatih Kurucuk kaydetti. Adanaspor'dan Oberlin, Kubilay Aktaş, Mehmet Taş ve Fatih Kurucuk sarı kart gördü. Tuzlaspor'dan ise Togui ve Mamba sarı kartla cezalandırıldı.

11.02.2024 15:53
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Ömer Tevfik Özkoç, Harun Reşit Güngör

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Kubilay Aktaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Harun Alpsoy (Dk. 83 Devran Şenyurt), Dabo (Dk. 46 Mehmet Taş), Metehan Altunbaş (Dk. 46 Ciss), Oberlin (Dk. 46 Rashad Muhammed), Diakite (Dk. 90+1 Cem Güzelbay), Fernandes

Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Sadık Baş, Gökhan Akkan, Gameli (Dk. 77 Novikovas), Mehmet Coşkun, Hikmet Çiftçi, Bangoura (Dk. 90 Aksel Aktaş), Togui, Umar (Dk. 37 Stankovski), Çağrı Giritlioğlu, Mamba

Goller: Dk. 39 Mehmet Coşkun (Tuzlaspor), Dk. 54 Fernandes (Penaltıdan), Dk. 74 Fatih Kurucuk (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Oberlin, Dk. 45 Kubilay Aktaş, Dk. 61 Mehmet Taş, Dk. 64 Fatih Kurucuk (Adanaspor), Dk. 45 Togui, Dk. 90 Mamba (Tuzlaspor)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor, sahasında Tuzlaspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adanaspor, Tuzlaspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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