Adasokağı, Yenimahalle'yi 34-31 Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Adasokağı, konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'u 34-31 yendi.
Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk devresini de 18-14 ev sahibi takım önde geçti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Adasokağı, maçı 34-31 kazandı.
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