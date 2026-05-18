Afyonkarahisar'da Hakem Eğitim Programları Tamamlandı
Afyonkarahisar'da Hakem Eğitim Programları Tamamlandı

18.05.2026 14:03
Satranç ve Floor Curling hakem eğitimleri, yoğun katılımla başarılı bir şekilde sona erdi.

Afyonkarahisar'da farklı branşlarda düzenlenen hakem eğitim programları gerçekleştirilen sınavlarla birlikte sona erdi.

15-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Satranç Hakem Seminerleri ile 16-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Floor Curling Aday Hakemlik Kursu, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen Satranç Aday Hakem Semineri ve Satranç Hakem Gelişim Semineri kapsamında toplam 60 kursiyer eğitim aldı. Satranç Aday Hakem Semineri'ne 40 kişi katılırken, Satranç Hakem Gelişim Semineri'nde ise 20 hakem yer aldı.

Hakem Gelişim Semineri'nde eğitmen olarak Türkiye Satranç Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Bilal Bigölbali görev aldı. Satranç Aday Hakem Semineri'nde ise Bilge İbrahim Özel kursiyerlere eğitim verdi. Program, 17 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından sona erdi.

Öte yandan, 16-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Floor Curling Aday Hakemlik Kursu da 52 kursiyerin katılımıyla başarıyla tamamlandı. Kurs boyunca katılımcılara floor curling branşına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

