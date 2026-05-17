Afyonkarahisar'da Motokros Final Yarışları Başladı

Afyonkarahisar'da Türkiye Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonaları'nın final yarışları başladı.
Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonlarda, 6 ülkeden yaklaşık 150 sporcu mücadele ediyor.
Yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenecek törenle bugün verilecek.
