Afyonkarahisar\'da Ragbi Müsabakaları Başladı

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Afyonkarahisar'da Okul Sporları Gençler Ragbi grup müsabakaları, Kocatepe Spor Kompleksi Atletizm Sahası'nda açılış seremonisi gerçekleşti.

Müsabakalara 11 ilden toplamda 33 takım ve 500 sporcu, mücadeleye katılmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Açılış seremonisi, renkli görüntüler ve coşkulu bir atmosferle başladı. Sporcular, takımlarının bayraklarını gururla taşıyarak sahada yerlerini aldılar. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporun gençler üzerinde çok önemli etkiler oluşturacağını vurgulayarak, bu tür etkinliklerin hem kişisel gelişimi hem de toplumsal birlikteliği artırmada önemli rol oynadığını belirtti. - AFYONKARAHİSAR