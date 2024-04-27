Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi Sukay Tesisleri, 2024 Spor Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi Sukay Tesisleri, 2024 Spor Sezonuna Hazırlanıyor

Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi Sukay Tesisleri, 2024 Spor Sezonuna Hazırlanıyor

Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde bulunan Sukay tesisleri, 2024 spor sezonuna hazırlanmak için yoğun bir çalışma temposuna girdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında tesislerde teknik eksiklikler gideriliyor, spor alanları yenileniyor ve sporculara en ideal ortam sağlamak için çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Sukay tesisleri, 2024 yılında önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

27.04.2024 12:49
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Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksinde bulunan Sukay tesisleri, 2024'ün yeni spor sezonuna hazırlanmak için hummalı bir çalışma temposuna girdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında tesislerde teknik eksiklikler gideriliyor, spor alanları yenileniyor ve sporculara en ideal ortamı sunmak için çeşitli düzenlemeler yapılıyor.

Geçtiğimiz yılın ardından tesiste yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda tespit edilen teknik eksikliklerin giderilmesi öncelikli olarak ele alındı. Bu kapsamda tesislerin altyapısı titizlikle kontrol ediliyor ve gerekli onarımlar ve yenilemeler yapılıyor. Sukay tesisleri sporcuların günlük kullanım alanlarında hijyen ve işlevsellik açısından yeniden düzenleniyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Sukay tesislerinin 2024 yılında önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacağını da müjdeledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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