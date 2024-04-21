Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 2-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktör Serkan Özbalta, "İnşallah 12 Mayıs'ta sizlerin ve bizlerin arzu ettiği o noktada oluruz." dedi.
Özbalta, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, iki takım için de önemli bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.
Maça iyi başladıklarını anlatan Özbalta, "Erken gelen golün ardından net gol pozisyonlara girdik, ancak yararlanamadık. İkinci gol takım için çok güzel oldu. Gol yemeden maçı bitirmemiz de bizim için önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlara tabii ki şunu söylüyorum. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. 3 tane müsabaka var, puanlar inanılmaz yakın. İkili averaj olayı var. Şimdi dinlenip istirahat edeceğiz ve hemen yarın Erzurumspor müsabakası için hazırlıklarımıza başlayacağız. Maç maç bakacağımız bir periyoda girdik. İnşallah 12 Mayıs'ta sizlerin ve bizlerin arzu ettiği o noktada oluruz." ifadelerini kullandı.
Adanaspor cephesi
Adanaspor Yardımcı Antrenörü Fuad Kınalı ise ligde düşme potası içinde olduklarını ama son ana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.
Zor bir süreç yaşadıklarını vurgulayan Kınalı, "Fakat bunu atlatabilecek futbolcu grubuna sahip olduğumuza inanıyoruz. İnşallah Adanaspor'u bulunduğu ligde devam ettirmeye çalışacağız ve buna da canı gönülden inanıyoruz. Çorum'da zor bir deplasman maçına çıktık, sahada istediğimiz oyunun bir kısmını oynayabildik, futbol şansı da yanımızda değildi." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenerek çeyrek finalde veda etti. Kaçırdığı penaltı sonrası eleştirilerin hedefi olan Leonardo Bonucci'nin, Fenerbahçe taraftarından gelen tepkiler nedeniyle emeklilik kararı alabileceği iddia edildi.
Çorum'da düzenlenen Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası sona erdi. 3 gün süren yarışlara 130 spor kulübünden 1250 sporcu katıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.
Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ligin bitimine üç hafta kaldığını belirterek, 'Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor' dedi. Çorum FK, sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sakatlıkları bulunan Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev ise ayrı çalıştı. Sivasspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Artvin'de düzenlenen 29. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali sona erdi. Festivalde 103 boğa yer aldı ve 61 boğa güreşti. Ergin Ateşsaçan'a ait 'Çilo', Mustafa Yeşilyurt'a ait 'Zaza', Batuhan Çelik'e ait 'Kadirağa' ve Erşan Aydın'a ait 'Aslan' isimli boğalar birinci oldu. Güreşlerde toplamda 90 bin lira para ödülü dağıtıldı. Festivali binlerce kişi izledi ve boğa güreşleri kültürünün devam etmesi temenni edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?