Ahlatcı Çorum FK'da sakatlık şoku

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Ahlatcı Çorum FK'nin Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile yaptığı maçta sakatlanan futbolculardan Kabongo Kasongo'nun 4-6, Suat Kaya'nın da 2-3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3-0 kaybedilen Ümraniyespor maçının ardından Kasongo ve Suat Kaya'nın ağrı şikayetlerinin olduğu belirtildi.

İki futbolcunun MR görüntülemesinin yapıldığının aktarıldığı açıklamada, "Kabongo Kasongo'nun hamstring kas grubunda 2B derece yırtık ve kanama alanı tespit edilmiş olup, tedavi süresi olarak 4-6 hafta planlanmıştır. Suat Kaya'nın ise adductor kas grubunda 2A derece yırtık tespit edilmiş olup, tedavi süresi olarak 2-3 hafta planlanmıştır. Her iki oyuncumuzun da tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.