Stat: Eryaman
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Oğuz Kağan Çalışır, Furkan Ulu
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Hanousek), Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber (Dk. 71 Leo Gaucho), Adem Eren Kabak, Amilton, Joca (Dk. 56 Rahman Buğra Çağıran), Nalepa (Dk. 56 Ensar Kemaloğlu), Metehan Mimaroğlu, Popa (Dk. 86 Samed Onur)
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Atila Turan (Dk. 76 Atakan Cangöz), Toure, Kadir Seven, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Suat Kaya (Dk. 76 Catic), Atakan Akkaynak, Diniyev, Eren Karadağ (Dk. 66 Tunahan Ergül), Ali Akman (Dk. 72 Burak Süleyman)
Goller: Dk. 32 Atakan Akkaynak, Dk. 53 Eren Karadağ (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 71 Leo Gaucho (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 38 Diniyev, Dk. 70 Erkan Kaş (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 90+3 Adem Eren Kabak, Dk. 90+5 Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği)
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
Bu sonuçla Gençlerbirliği'nin 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşayan kırmızı-siyahlıların, 2025 yılındaki yenilmezlik serisi de bitti.
Ahlatcı Çorum FK ise yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı ile çıktığı ilk karşılaşmayı kazandı, 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Son Dakika › Spor › Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği'ni Yendi - Son Dakika
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