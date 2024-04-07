Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı

Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoyu
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 88 Ologo), Landre, Toure, Ferhat Yazgan (Dk. 78 Gökhan Karadeniz), Atakan Akkaynak, Verheydt (Dk. 78 Ahmet Sağat), Nalepa, Geraldo (Dk. 88 Suat Kaya), Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 33 Eren Aydın)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Cem Ekinci (Dk. 62 Beridze), Yusuf Cihat Çelik, Candeias, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 74 Atila Turan), Mehmet Yılmaz (Dk. 74 Vukovic), Amaral, Ramil Sheideav (Dk. 85 Kouakou), Burak Öksüz (Dk. 62 Barış Alıcı), Yusuf Abdioğlu
Goller: Dk. 3 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 72 Beridze (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 79 Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor)
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
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Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşları trafik konusunda uyardı. Aynı zamanda Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Manavgat karakollarında devriye görevine başladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında Belediye Derincespor sahasında karşılaştığı GMG Kastamonuspor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında Karaman FK, sahasında Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldı. İbrahim Can'ın golüne karşılık Rıdvan'ın golüyle Fethiyespor beraberliği sağladı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Bursaspor, sahasında 1461 Trabzon'a 2-1 mağlup oldu ve TFF 3. Lig'e düştü. Bu sonuçla Bursaspor, Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra bu seviyede mücadele edecek ilk takım oldu.
Ahlatcı Çorum FK teknik direktörü Serkan Özbalta, Kocaelispor ile oynadıkları maçta pozisyon üstünlüğüne rağmen berabere kaldıklarını söyledi. Özbalta, oyuncularıyla gurur duyduğunu ve play-off hattında avantajlarının olduğunu belirtti. Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel ise maçın hakkının beraberlik olduğunu ifade etti.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. haftasında Karşıyaka, evinde konuk ettiği Efeler 09'u 6-0 mağlup etti. Karşıyaka'nın gollerini Enes Nalbantoğlu (2), Fatih Taşdelen (2), Mehmet Alaeddinoğlu ve Bilal Ceylan attı.
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya hareket etti. Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımı, Giresunspor'u 4-1 yenerek moral bulduktan sonra Şanlıurfa'ya uçakla gitti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de kafilede yer aldı. Maç, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak.
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