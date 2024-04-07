Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı

Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Ahlatcı Çorum FK'nın golünü Geraldo atarken, Kocaelispor'un golünü Beridze kaydetti.

07.04.2024 15:49
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Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoyu

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 88 Ologo), Landre, Toure, Ferhat Yazgan (Dk. 78 Gökhan Karadeniz), Atakan Akkaynak, Verheydt (Dk. 78 Ahmet Sağat), Nalepa, Geraldo (Dk. 88 Suat Kaya), Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 33 Eren Aydın)

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Cem Ekinci (Dk. 62 Beridze), Yusuf Cihat Çelik, Candeias, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 74 Atila Turan), Mehmet Yılmaz (Dk. 74 Vukovic), Amaral, Ramil Sheideav (Dk. 85 Kouakou), Burak Öksüz (Dk. 62 Barış Alıcı), Yusuf Abdioğlu

Goller: Dk. 3 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 72 Beridze (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 79 Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor)

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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