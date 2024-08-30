Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor'u konuk edecek

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın Sakaryaspor'u konuk edecek.
Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Kabongo Kasongo ve Suat Kaya, Sakaryaspor karşısında forma giyemeyecek.
Ligde 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Çorum FK, karşılaşmaya ilk galibiyetini almak için çıkacak.
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