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Ahmet Çalık'ın ismi Keçiören'deki buz pateni pistinde yaşayacak - Son Dakika

Ahmet Çalık'ın ismi Keçiören'deki buz pateni pistinde yaşayacak

02.02.2022 20:26

- Ahmet Çalık'ın ismi Keçiören'deki buz pateni pistinde yaşayacak Keçiören Belediyesi, Ankara Gölbaşı'nda geçirdiği trafik kazasında yaşamını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın ismini ilçedeki Ovacık Mahallesi'ne inşa edilen yeni buz pateni pistine verdi.

- Ahmet Çalık'ın ismi Keçiören'deki buz pateni pistinde yaşayacak

ANKARA - Keçiören Belediyesi, Ankara Gölbaşı'nda geçirdiği trafik kazasında yaşamını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın ismini ilçedeki Ovacık Mahallesi'ne inşa edilen yeni buz pateni pistine verdi.

Keçiören Belediyesi'nin 01.02.2022 tarihli meclis toplantısında oy birliğiyle alınan karar neticesinde Ahmet Çalık'ın ismi bundan sonra Keçiören'deki buz pateni pistinde yaşayacak.

Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bizleri derinden üzen bu olay neticesinde ülkemize ve Türk futboluna önemli hizmetleri olan, efendiliğiyle tüm futbolseverlerin gönlünde taht kuran Ahmet Çalık'ın ismini yeni inşa ettiğimiz buz pateni pistimizde yaşatma kararı aldık. Yeni spor kompleksimizde inşallah onun ismi ebet müddet yaşayacak. Tesisimizden istifade eden her gencimiz Ahmet Çalık'ı anacak ve onun spor yaşamını kendine örnek alacak. Milli futbolcumuzun ailesi de Keçiören'imizde ikamet ediyor. Acılı ailemize, Konyaspor camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Keçiören Ovacık Mahallesi'ne inşa edilen buz pateni pistinin önümüzdeki günlerde açılışını yapacaklarını da söyleyen Altınok tesisle ilgili detayları şu şekilde paylaştı:

"Buz pateni pistimiz bir belediye tarafından yaptırılan 'dome çadırlı ilk kalıcı buz pateni pisti' olma özelliği taşıyor. Üstü özel nano teknoloji blackout branda ile kaplandı. Tesisimizin pisti 'doğal buz' özelliğiyle dünya olimpik buz pateni pisti sistemi ile aynı standartlara sahip. Pistimiz Ovacık'taki 5 bin metrekarelik spor kompleksinin içinde yer alıyor. 300 metrekarelik bir kullanım alanına sahip ve her seansta 70 kişi faydalanabilecek. 50 metrekarelik ilk bölümde sporcularımız kask, paten ve dizlik gibi ekipmanlarını hazırlayacaklar. 300 metrekarelik ikinci bölümde ise buz pisti yer alacak. Yarım küre halindeki mimariye sahip dome çadırlı buz pistimiz 10 metrelik yüksekliğiyle ferah bir ortam ve muntazam bir akustik sunacak. Rüzgar ve kar yükü direnci yüksek olan bu pist aynı zamanda sporculara güvenli bir ortam sağlayacak."

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Keçiören Belediyesi, Ovacık Mahallesi, Turgut Altınok, Ankara Gölbaşı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Çalık'ın ismi Keçiören'deki buz pateni pistinde yaşayacak - Son Dakika Spor


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