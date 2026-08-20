Akdeniz Oyunları'na doğru başarı dilekleri - Son Dakika
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Akdeniz Oyunları'na doğru başarı dilekleri

Akdeniz Oyunları\'na doğru başarı dilekleri
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Bakan Bak, milli sporculara Akdeniz Oyunları öncesi başarı diledi ve uluslararası tanıtımda önemli rolü vurguladı.

20. Akdeniz Oyunları öncesinde milli sporculara başarılar dileyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Milli sporcularımız uluslararası turnuvalarda sadece madalya mücadelesi vermiyor, aynı zamanda sergiledikleri örnek duruşla, rakipleriyle kurdukları güzel diyaloglarla ülkemizin tanıtımında da önemli rol üstleniyor" dedi.

20. Akdeniz Oyunları, İtalya'nın Taranto kentinde 21 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye, Taranto 2026'ya 137 kadın ve 197 erkek olmak üzere toplam 334 sporcuyla katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek milli sporculara başarı diledi. Bakan Bak, "Milli sporcularımız uluslararası turnuvalarda sadece madalya mücadelesi vermiyor, aynı zamanda sergiledikleri örnek duruşla, rakipleriyle kurdukları güzel diyaloglarla ülkemizin tanıtımında da önemli rol üstleniyor. Sporcularımıza, antrenörlerimize Akdeniz Oyunları'nda başarı diliyorum" diye konuştu.

Milli sporcular; atıcılık, atletizm, badminton, 3 çarpı 3 basketbol, bisiklet, binicilik, bocce, boks, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, judo, kano, karate, kaykay, kürek, masa tenisi, okçuluk, padel, paletli yüzme, sutopu, tekvando, tenis, triatlon, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında madalya mücadelesi verecek.

"Sporcularımıza, antrenörlerimize Akdeniz Oyunları'nda başarı diliyorum"

20. Akdeniz Oyunları öncesinde değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, millilerin Türkiye'yi sevindirecek sonuçlar alınacağına yürekten inandığını söyledi. Uluslararası müsabakalarda son yıllarda kazanılan madalya sayısındaki artışın gurur verici olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Sporcularımızın uluslararası alanda elde ettiği zaferlerine tanıklık ediyoruz. Farklı branşlarda tarihi başarılar kazanıyoruz. Bu sevindirici sonuçların temelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya verdiği destek vardır. Dünyanın en yeni ve modern tesislerine sahibiz. Erişilebilirlik, antrenör ve sporcu eğitimi, koordinasyon sonucunda başarılar kazanılıyor. Milli sporcularımız sadece madalya mücadelesi vermiyor, aynı zamanda ülkemizin tanıtımında da önemli bir rol üstleniyor. Sporcularımız, sergileyecekleri örnek duruşla, rakipleriyle kuracakları güzel diyaloglarla Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağlayacaktır. Milli sporcularımızın Akdeniz Oyunlarında da bizleri gururlandırmaya, madalya kürsülerinde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğine inancımız tam. Sporcularımıza, antrenörlerimize Akdeniz Oyunları'nda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akdeniz Oyunları'na doğru başarı dilekleri - Son Dakika

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