Akhisar\'dan Bisiklet Yarışlarında Övgü Dolu Başarılar

Akhisarlı sporcular, Dağ Bisikleti Yarışları'nda farklı kategorilerde başarılar elde etti.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 1. Bölge 1. Etap Dağ Bisikleti Yarışları'nda Akhisarlı sporcular elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Yarışlarda mücadele eden sporcular, farklı yaş kategorilerinde kürsüye çıkarak önemli başarılar kazandı.

U13 Erkekler kategorisinde yarışan Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcusu Emirhan Gencer, güçlü rakipleri arasında üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

U15 Kadınlar kategorisinde Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu İlknur Buğlem Karataş, başarılı performansıyla birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalyanın sahibi oldu.

U11 Kadınlar kategorisinde yarışan Manisalı ferdi sporcu Duygu Başar da rakiplerini geride bırakarak kategorisinde birinci oldu.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, elde edilen başarıların altyapıya verilen önemin sonucu olduğunu belirterek sporcuları ve antrenörleri tebrik ederken, Akhisar Karabulut Spor Kulübü Başkanı Barkın Düzgün ise genç sporcuların disiplinli çalışmalarının karşılığını aldığını ifade ederek başarıların artarak devam edeceğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

