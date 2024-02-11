Akhisarspor, Belediye Kütahyaspor'a 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Akhisarspor, Belediye Kütahyaspor'a 2-0 mağlup oldu

Akhisarspor, Belediye Kütahyaspor\'a 2-0 mağlup oldu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, evinde Play-Off potasındaki Belediye Kütahyaspor'a 2-0 yenildi. Kütahyaspor, Murat ve Burak'ın golleriyle galibiyete ulaştı. Akhisarspor, bu mağlubiyetle alt sıralara düştü.

11.02.2024 16:10
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor sahasında Play-Off potasındaki Belediye Kütahyaspor'a 2-0 kaybetti. Kütahyaspor 16'ncı dakikada Murat'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Burak, 30'uncu dakikada Belediye Kütahyaspor'u iki farkı üstünlüğe taşıdı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Küthyaspor, ikinci yarıda avantajını korudu ve sahadan galibiyetle ayrılan takım oldu.

Akhisarspor 11 puanda kalıp ateş hattına girdi. Belediye Kütahyaspor ise 30 puana yükseldi.

Kaynak: DHA

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