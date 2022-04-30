Akhisarspor kader sınavında - Son Dakika
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Akhisarspor kader sınavında

30.04.2022 11:09
Akhisarspor kader sınavında

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aylardır düşme hattından çıkamayan Akhisarspor, yarın kaderini çizeceği sezonun son maçında Amed Sportif'i ağırlayacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aylardır düşme hattından çıkamayan Akhisarspor, yarın kaderini çizeceği sezonun son maçında Amed Sportif'i ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Ligde son haftayı bay takım olarak geçecek Akhisarspor, 31 puanla 16'ncı sırada yer alıyor. Kurtuluş barajındaki 2 maçı kalan Pazarspor'un 2 puan gerisinde olan yeşil-siyahlı ekip, Amed Sportif'i yenemezse küme düşecek.

Akhisar, rakibini yense dahi aynı saatte başlayacak mücadelede Pazarspor, deplasmanda şampiyonluğunu ilan eden Pendikspor'u mağlup ederse düşecek. Süper Lig'den 2019 yılında düşen, geçen sezon 1'inci Lig'e veda eden Akhisarspor'un 3 yıl içinde 3'üncü kez küme düşmemek için tek umudu Amed'i yenip ikili averajının iyi olduğu Pazarspor'un son 2 maçında yenilmesi veya yalnız 1 puan çıkarması olacak.


- Akhisar
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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto, Pazarspor, Akhisar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor kader sınavında - Son Dakika


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