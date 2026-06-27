Aksel Hüseyin Atınç Bronz Madalya Kazandı

Dünya Gençler Formula Wing Şampiyonası'na katılan milli yelkenci Aksel Hüseyin Atınç, 17 yaş altı erkekler kategorisinde bronz madalya kazandı.
Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, İsviçre'nin Silvaplana kasabasında düzenlenen organizasyon tamamlandı.
Erkekler kategorisinde yarışan Aksel Hüseyin, 17 yaş altında 3'üncü, genel klasmanda 19'uncu oldu.
Kadınlarda mücadele eden Deniz Özer ise genel klasmanda 13'üncü sırayı aldı.
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