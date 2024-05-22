Alagöz Holding Iğdır FK, GMG Kastamonuspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Alagöz Holding Iğdır FK, GMG Kastamonuspor'u mağlup etti

Alagöz Holding Iğdır FK, GMG Kastamonuspor\'u mağlup etti

TFF 2. Lig play-off üçüncü tur ilk maçında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında GMG Kastamonuspor'u 2-1 mağlup etti. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi takımın gollerini Mert Örnek ve Halil İbrahim Sönmez kaydetti. Kastamonuspor'un tek golünü ise Samed Ali Kaya attı. Karşılaşmada 3 futbolcu kırmızı kart gördü. Rövanş karşılaşması, 27 Mayıs'ta Kastamonu'da oynanacak. Olaylar çıktı, 1 futbolcu ile 1 polis yaralandı.

22.05.2024 23:15
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TFF 2. Lig play-off üçüncü tur ilk maçında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında GMG Kastamonuspor'u 2-1 mağlup etti.

Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi takımın gollerini 18. dakikada Mert Örnek ile 38. dakikada Halil İbrahim Sönmez kaydetti.

Kastamonuspor'un tek golünü ise 62. dakikada Samed Ali Kaya attı.

Karşılaşmada 3 futbolcu kırmızı kart gördü. Iğdır FK'den Burak Bekaroğlu 81. dakikada, Kastamonuspor'dan ise Samed Ali Kaya 81. dakikada, Oğuz Yılmaz ise 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Rövanş karşılaşması, 27 Mayıs'ta Kastamonu'da oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük kuran takım, finale yükselecek.

Olaylar çıktı, 1 futbolcu ile 1 polis yaralandı

Maçın ardından stattan ayrılıp konaklayacakları otele hareket eden GMG Kastamonuspor kafilesini taşıyan otobüse, Hürriyet Caddesi'nde bir grup tarafından taş atıldı.

Olayda otobüsün camı kırıldı, 1 futbolcu ile 1 polis yaralandı.

Taş isabet eden futbolcuya, otele gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Hafif yaralandığı belirtilen polis memuru da Iğdır Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri otelin bulunduğu güzergahta geniş güvenlik önlemi aldı.

GMG Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün yaptığı yazılı açıklamada, yaşananların Iğdır'a yakışmadığını kaydederek, "Şu anda benim gündemimde takımımın sağ salim Kastamonu'ya dönmesi var, tüm mercilere gerekli şikayetler yapıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alagöz Holding Iğdır FK, GMG Kastamonuspor'u mağlup etti - Son Dakika

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