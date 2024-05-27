Alagöz Holding Iğdır FK, GMG Kastamonuspor'u mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika
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Alagöz Holding Iğdır FK, GMG Kastamonuspor'u mağlup ederek finale yükseldi

Alagöz Holding Iğdır FK, GMG Kastamonuspor\'u mağlup ederek finale yükseldi

TFF 2. Lig play-off üçüncü tur ikinci maçında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda GMG Kastamonuspor'u 3-1 mağlup etti. Alagöz Holding Iğdır FK, ilk maçı da kazanarak finale yükselen taraf oldu.

27.05.2024 17:57
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TFF 2. Lig play-off üçüncü tur ikinci maçında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda GMG Kastamonuspor'u 3-1 mağlup etti.

Kastamonu Gazi Stadı'nda oynanan müsabakada konuk takımın gollerini 20. dakikada Bekir Can Kara, 41. dakikada Halil İbrahim Sönmez, 78. dakikada Enes Soy kaydetti.

GMG Kastamonuspor'un golünü ise 90+3. dakikada penaltıdan Mustafa Alptekin Çaylı attı.

İki takım arasında yaşanan gerginlik sonrası Gazi Stadı'ndaki mücadelede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İlk maçı da 2-1 kazanan Alagöz Holding Iğdır FK bu sonuçla finale yükselen taraf oldu.

Kaynak: AA

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