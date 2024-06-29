Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Ahmet Engin'i transfer etti

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Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Bundesliga 2. Lig takımlarından Duisburg'da forma giyen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ahmet Engin'i transfer ettiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoşgeldin Ahmet Engin. Takımımız, Bundesliga 2. Lig takımlarından Duisburg forması giyen Ahmet Engin ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Ahmet Engin'e 'kulübümüze hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Engin, geçen sezon Duisburg formasıyla çıktığı 18 lig maçında 3 gol atıp, 4 asist yaptı.