Alanyaspor'dan 4 Yeni Transfer - Son Dakika
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Alanyaspor'dan 4 Yeni Transfer

04.08.2025 16:39
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Trendyol Süper Lig ekibi Alanyaspor, 4 yeni oyuncu için imza töreni düzenledi. Kulüp başkanı, transferlerin detaylarını paylaştı.

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, kadrosuna kattığı 4 oyuncu için imza töreni düzenledi.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki törene, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da katıldı.

Hazırlık kampı nedeniyle forvet Güven Yalçın, sol kanat oyuncusu Baran Moğultay, kaleci Paulo Victor ve stoper Bruno Viana için imza töreni yapamadıklarını belirten Çavuşoğlu, ilk imza attırdıkları futbolcunun, Almanya'nın Borussia Dortmund 2 takımından satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Ümit Milli Takımı oyuncusu Baran Moğultay olduğunu söyledi.

21 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Baran, 21 Yaş Altı Milli takımında oynayan ve oradan izlediğimiz bir futbolcu. Burada hedef büyütecek. Alanyasapor'a katkı sağlayacak ve hem de daha yukarılara çıkmak için çalışacaktır. Kulübümüze ve Baran'a hayırlı olsun." dedi.

"Milli Takım'a gidecektir"

Çavuşoğlu, kampa katılan yeni transferlerden Güven Yalçın'ı İtalya'nın Genoa takımından aldıklarını kaydetti.

Güven Yalçın'ın kariyerini, futbolunu anlatmaya gerek olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Genoa'daydı. Artık Alanyaspor'da. 3 yıllık sözleşme imzaladık. Güven'in her zaman hedefi vardır ve hedefi yüksektir. Hedefini yükselteceği düşüncesini, burada daha yukarılara taşıyacaktır. Kampta da çok iyi çalıştı. Alanyaspor'a katkı sağlayacaktır. Güven de hedeflediği milli takıma inşallah geri dönecektir."

"Victor, çok iyi yerlerde oynamış tecrübeli bir kaleci"

Çavuşoğlu, hazırlık kampında kadrolarına kattıkları kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık anlaşama yaptıkları bilgisini vererek "Victor, çok iyi yerlerde oynamış tecrübeli bir kaleci. Kalecimiz Ertuğrul ile beraber Alanyaspor'umuzun kalesi onlara emanet. İnşallah beraber Alanyaspor'a çok iyi işler yapacaklardır. Victor'un tecrübesinden ve bilgisinden diğer kaleciler de faydalanacaktır." diye konuştu.

Bruno Viana ile 2 yıllık sözleme

Çavuşoğlu, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Bruno Viana ile de 2 yıllık sözleme imzaladıklarını kaydederek "Kendisi idmanlara bugün başladı. Stoper mevkisinde eksiklerimiz zaman zaman vardı, oraya da takviye yaptık. Viana ligimize de yabancı değil, geçen yıl da Gaziantep'te kiralık oynamıştı. Kariyerli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Baran Moğultay: "Kulüp için elimden geleni yapacağım"

Genç oyuncu Baran Moğultay ise Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu forma ve kulüp için elimden geleni yapacağım. İnşallah iyi ve sağlıklı bir sezon geçiririz. Takım ile güzel bir kamp geçirdim. Takım oyuncuları ve hocamla iyi anlaşıyorum." dedi.

Forvet oyuncusu Güven Yalçın ise Alanyaspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Takımı çok iyi görüyorum. Geçen seneden çok oyuncu kaldı. Takımın ana oyuncuları duruyor. Bence bu iyi. Çok iyi de hazırlandık. Belki de ilk maçın Fenerbahçe ile olması bizim için iyi olacaktır. Biz oraya futbol oynamaya gidiyoruz. Oraya teslim olmaya gitmiyoruz." diye konuştu.

Paulo Victor ise Alanyaspor forması giymenin kendisi için "ayrıcalık" olacağını, Bruno Viana da Alanyaspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Hasan Çavuşoğlu, Güven Yalçın, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor'dan 4 Yeni Transfer - Son Dakika

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