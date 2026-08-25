Alanyaspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor
Corendon Alanyaspor, Eyüpspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla süren idman, dar alanda oyunla sona erdi.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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