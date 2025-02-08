Alanyaspor Fenerbahçe Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında, yarın Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Top kapmayla devam eden idman, taktik çalışmalarla tamamlandı.
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