Alanyaspor, Göztepe'yi Yenerek 3 Puan Kazandı

Spor

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Arda Kardeşler, Cem Özbay, Gökmen Baltacı,

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter (Dk. 24 Ogün Bayrak), Nielsen, Djalma (Dk.87 İsmail Köybaşı), Morishi, Victor Hugo (Dk.71 Ahmet Ildız), Tijanic (Dk.71 Matsuki), Juan, Romulo (Dk.46 Emerson)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Enes Keskin (Dk.73 Christian), Hadergjonaj, Balkovec, Richard, Fatih Aksoy, Efecan Karaca, Cordova, Hwang (Dk 90+7 Arda Usluoğlu), Yusuf Özdemir

Gol: Dk. 45 Lima (Corendon Alanyaspor),

Sarı kartlar: Dk. 29 Enes Keskin, Dk. 79 Ertuğrul Taşkıran (Corendon Alanyaspor), Dk.52 Miroshi, Dk.76 Ahmet Ildız, Dk. 86 Djalma (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi.

57. dakikada sağ kanattan Ogün Bayrak'ın ortasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Hictor Hugo'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

59. dakikada Djalma'nın sol taraftan yaptığı ortada meşin yuvarlakla buluşan Victor Hugo'nun şutunda defanstan dönen topu alan Emerson'un vuruşu Lima'dan döndü. Hakem Arda Kardeşler, topun ele çarptığını belirterek bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. VAR'ın çağırması sonucu pozisyonu yeniden izleyen hakem, penaltıyı iptal etti.

66. dakikada sol kanattan Djalma'nın ortasında kaleci Fatih Taşkıran topu altıpas içerisine çeldi. Meşin yuvarlağa yeniden müdahale etmek isteyen Fatih Taşkıran, Heliton'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Bu sırada Nielsen'in kafa vuruşunda direkten dönen topu Heliton kafayla ağlarla buluşturdu. Hakem golü verdi. Bir kez daha VAR'ın müdahalesi sonrası pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, golü iptal etti.

81. dakikada Ahmet Ildız'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın karşıladığı topu ceza sahası yayı gerisinde alan Matsuki, topu kaleye doğru gönderdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu uzaklaştırmak isterken Bokele'ye müdahale etti. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Juan, sol köşeye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran çıkardı.

90+10 dakikada İsmail Köybaşının sol kanattan ortasında Heliton'un altıpas içerisinden kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

Corendon Alanyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Göztepe 22 maç sonra sahasında mağlup oldu.