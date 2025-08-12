Alanyaspor Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Ardından pas ve taktik çalışması ile antrenman sona erdi. - ANTALYA