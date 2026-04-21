Alaşehir\'de Çocuk Bayramı Cimnastik Turnuvası

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Kulüpler Arası Artistik Cimnastik Turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. İki gün süren organizasyonda 7 ilçeden 235 sporcu, performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Alaşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Alaşehir Spor Kompleksi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada Minik-A ve Minik-B kızlar ile erkekler kategorilerinde yarışan sporcular, sergiledikleri performanslarla izleyenlerden alkış aldı. Minik sporcuların azmi ve heyecanı, bayram coşkusunu sporla birleştirdi.

Tribünlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, çocuklar hem yeteneklerini sergileme fırsatı buldu hem de bayram sevincini doyasıya yaşadı.

Turnuvada Minik-A kızlar ve erkekler kategorilerindeki müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Başarılı sporculara madalya ve kupaları, Alaşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Onur Katar ile hakemler ve antrenörler tarafından takdim edildi. - MANİSA