Üye Girişi
ALG Sporlu Ebru Topçu, Tam Saha dergisine konuştu - Son Dakika

ALG Sporlu Ebru Topçu, Tam Saha dergisine konuştu

15.11.2021 17:55
ALG Sporlu Ebru Topçu, Tam Saha dergisine konuştu

Gaziantep ALG Spor ve Kadın A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Ebru Topçu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çıkardığı Tam Saha dergisine konuk oldu.

Gaziantep ALG Spor ve Kadın A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Ebru Topçu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çıkardığı Tam Saha dergisine konuk oldu.

Gaziantep ALG Spor ve Kadın Futbol A Milli Takımı'nın başarılı futbolcusu Ebru Topçu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çıkardığı Tam Saha dergisine açıklamalarda bulundu. Tam saha dergisine verdiği röportajda kadın futbolunda son iki yılda yaşanan gelişmeleri inanılmaz bulduğunu belirten başarılı oyuncu, Gaziantep ALG Spor ile Başkan Ali Gözcü hakkında da övgü dolu sözler sarf etti. Topçu, maçların TV'den yayınlanmasının ilgiyi katladığını, büyük kulüplerin de lige katılmasının ise müthiş olduğunu vurguladı.

Futbolculuk hikayesini anlattı

Gaziantep ALG Spor'un başarılı yıldızı Ebru Topçu, dergiye yaptığı açıklamalarda futbolculuğa başlayış hikayesini anlatarak, "Babam Ereğli'de amatörde oynamış. Abim de yine amatörde oynuyordu. O zamanlar erkek takım seçmeleri oluyordu. Abim onlara gidiyordu. Kadın futbol takımı kurulmamıştı. 9 yaşındayken de seçmeye gittim. Bir gün evde her zamanki gibi kendi kendime top koştururken babam geldi ve 'Sana bir sürprizim var. Ereğli'de kadın futbol takımı kurulacakmış. Seçmeleri yapılacakmış' dedi. Çok heyecanlandım. Evde kendi kendime çalışmaya başladım. Biz Berna Yeniçeri ile uzaktan akrabayız. Evlerimiz yan yana, o zamandan beri birlikte oynuyoruz" dedi.

"Ali Gözcü, kadın futbolunun bir yerlere gelmesine katkı sağladı"

Yaklaşık 3 sezondur başarılı bir şekilde Gaziantep ALG Spor forması giyen Ebru Topçu, Kulüp Başkan Ali Gözcü ile ilgili de övgü dolu sözler sarf etti. Topçu, "Üç yıldır ALG Spor'dayım. Bizimle gerçekten inanılmaz ilgilenen bir başkanımız var. Ali Gözcü kadın futbolunun Gaziantep'te bir yerlere gelmesini sağlayan kişidir. Bir isteğimiz olsun, eksiğimiz olsun her şekilde yerine getirmek için çok çalışıyor sağ olsun. Gaziantep'teki maddi ve manevi destek çok iyi. Güzel imkanlar sunuyor bize" diye konuştu. - GAZİANTEP

ALG Sporlu Ebru Topçu, Tam Saha dergisine konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ebru Topçu, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ALG Sporlu Ebru Topçu, Tam Saha dergisine konuştu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pizzacı, iş insanı ile eşini kirada yaşadıkları anlaşmazlık sebebiyle öldürmüş 18:49 Pizzacı, iş insanı ile eşini kirada yaşadıkları anlaşmazlık sebebiyle öldürmüş Premier Lig'in ünlü hocası Graham Potter', evsizler için sokakta kaldı 18:37 Premier Lig'in ünlü hocası Graham Potter', evsizler için sokakta kaldı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler 17:33 Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti 16:50 Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı 16:35 Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı 16:24 "Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! 16:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti 15:51 Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti

Son Dakika Haberleri
18:48 Pizzacı, iş insanı ile eşini kirada yaşadıkları anlaşmazlık sebebiyle öldürmüş
18:40 Hakkında iddianame hazırlanan Trump'ın eski danışmanı FBI'ya teslim oldu
18:37 Premier Lig'in ünlü hocası Graham Potter', evsizler için sokakta kaldı
18:25 AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti
17:54 İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı
17:31 Kavga ettiği husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü
17:20 Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası dizilerinin fragmanları yayınladı
17:18 Fenerbahçe'den giderken hiç düşünmemişti bile! Ömer Faruk, Suttgart'ta forma yüzü görmedi
17:16 Öldürülüp cesetleri tandıra gömmüşlerdi! O çiftin katili 3 akrabasına müebbet hapis istemi
16:42 Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Hakkında iddianame hazırlanan Trump'ın eski danışmanı FBI'ya teslim oldu Hakkında iddianame hazırlanan Trump'ın eski danışmanı FBI'ya teslim oldu         
18:40
AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti         
18:25
Fenerbahçe'den giderken hiç düşünmemişti bile! Ömer Faruk, Suttgart'ta forma yüzü görmedi Fenerbahçe'den giderken hiç düşünmemişti bile! Ömer Faruk, Suttgart'ta forma yüzü görmedi         
17:18
Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi         
16:42
Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!         
16:31
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı         
16:00
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi         
15:34
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 19:01:34. #1.11#
SON DAKİKA: ALG Sporlu Ebru Topçu, Tam Saha dergisine konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement