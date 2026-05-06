Ali Palabıyık'tan Yasin Kol'a Eleştiriler
Ali Palabıyık'tan Yasin Kol'a Eleştiriler

06.05.2026 01:55
Eski hakem Palabıyık, Yasin Kol'un derbideki performansını ve iletişim eksikliğini eleştirdi.

FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık, "Kırmızı kartın sebebi Ederson mu, Yasin Kol mu? Onu tartışabiliriz. Burada hakem farklı şekilde yönetseydi belki de Ederson kırmızı kartla atılmayacaktı. Yasin Kol, İngilizce bilmediği için Türk oyuncularla yani 3-4 tane oyuncuyla saha içerisinde iletişim kurdu. Bu iletişimsizlik belki de Ederson'un ikinci sarı karttan kırmızı kartla atılmasına sebebiyet verdi. Ederson'u belki de sahada tutacak şey; hakemin ona iki cümle kurması, hakemin onu sakinleştirmesi, hakemin onu yerine geçirmesi olacaktı" dedi.

FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık, katıldığı bir organizasyonda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin hakemi Yasin Kol'un performansını değerlendiren Ali Palabıyık, "Aslında maç daha başlamadan dışarıda oynandı ve bitti. Yasin Kol ismi açıklandığından itibaren kamuoyunda kimse Yasin Kol ismini kabul etmedi. Yasin Kol maalesef maça bu ortamda başladı. Oyunun kontrolünü veya oyuncuların ona olan saygısını maalesef kartlarıyla göstermeye çalıştı. Oyuncular üzerinde otorite kurmak için kartlarını kullanmaya başladı. Maçta da 11-12 tane kart var, bir tane de kırmızı kart var. Bu kırmızı kartın sebebi Ederson mu, Yasin Kol mu? Onu tartışabiliriz. Burada hakem farklı şekilde yönetseydi belki de Ederson kırmızı kartla atılmayacaktı. Burada hakemin beden dili, oyunculara yaklaşımı önemli. Yasin Kol maç içerisinde MHK Başkanının da söylediği gibi oyuncularla çok az iletişim kuruyor. Çünkü sahada yüzde 90'ın üzerinde yabancı oyuncu var. Yasin Kol, İngilizce bilmediği için Türk oyuncularla yani 3-4 tane oyuncuyla saha içerisinde iletişim kurdu. Bu iletişimsizlik belki de Ederson'un ikinci sarı karttan kırmızı kartla atılmasına sebebiyet verdi. Ederson'u belki de sahada tutacak şey; hakemin ona iki cümle kurması, hakemin onu sakinleştirmesi, hakemin onu yerine geçirmesi olacaktı. Burada maalesef iletişimle alakalı FIFA hakemi olmayan veya İngilizce bilmeyen Yasin Kol'un şanssızlığı oldu diyebilirim" ifadelerini kullandı.

'EDERSON'UN NE SÖYLEDİĞİYLE İLGİLİ KİMSENİN FİKRİ YOK, HAKEMİN ZATEN YOK'

Fenerbahçe kalecisi Ederson'un nasıl bir ceza alacağını merakla beklediğini belirten Palabıyık, "O PFDK'nın işi. Hakemin raporunda ne yazdığı önemli. Hakem ne duydu, raporunda ne yazacak? Ederson muhtemelen Portekizce konuştu. Nasıl bir rapor bizi bekliyor bilmiyorum. Bunu herhalde Fenerbahçe camiası rapor geldikten sonra paylaşır. Hakem neye göre yazacak, neye göre ceza alacak. Belki Ederson ceza bile almayabilir. Ne söylediğiyle ilgili kimsenin fikri yok, hakemin zaten yok. Bakalım ne yazılacak? Ağzını okuyarak da onunla ilgili bir yazım veya bir şey bulacaklarını zannetmiyorum. Ben de merakla bekliyorum nasıl bir ceza alacak" dedi.

'TÜRK FUTBOLUNDA HİÇ KİMSENİN HAKEMLERE GÜVENİ KALMADI'

Sezonun genelindeki hakem performanslarından bahseden Ali Palabıyık, "Herkesi 10 puan üzerinden değerlendirmek zor olabilir. Çok başarılı performansların yanında çok başarısız performanslar oldu. Pozisyon bazlı gittiğimizde çok iyi hakemler var, çok vasatın altında kalan hakemler var. Pozisyondan pozisyona, maçtan maça değişiyor. Gençleştirme adı altında gençlerin daha çok sahaya sürüldüğü ortamda maalesef Türk futbolunda hiç kimsenin hakemlere güveni kalmadı. Biz bunu son 8 derbinin 6 tanesine Yasin Kol'un atanmasından anlıyoruz, diğer 2 derbiye FIFA kokartı olmayan diğer arkadaşların atanmasından anlıyoruz. Bizim ülkemizde 7 tane FIFA hakemimiz var ama derbileri yönetecek hakemimiz yok maalesef. Dünya Kupası'na da gidemiyoruz maalesef. Uzun bir süre de gidemeyecek gibi duruyoruz. Bu Türk hakemliği için ciddi bir sorun ve acilen çözülmesi gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Spor

